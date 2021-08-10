В Украине издадут книгу Данте с иллюстрациями украинского художника Ройтбурда

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В 2021 году в Украине выйдет книга Данте Алигьери «Божественная комедия» с иллюстрациями украинского художника Александра Ройтбурда.

Об этом рассказал генеральный директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий, передает «Суспільне Культура».

«Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Проектом занимается известный искусствовед Артур Рудзицкий. Перевод Евгения Дробязко. Возможно, «Божественная комедия» будет издана в двух томах», — рассказал Красовицкий о проекте, который они с Ройтбурдом не успели завершить при жизни художника.

Также в Украине выйдет сборник стихов Ройтбурда «Стихи дилетанта», которую начали готовить к печати еще при жизни художника. Об этом рассказал писатель и друг художника Сергей Жадан.

Ройтбурд проиллюстрировал сборник стихов Жадана «Тамплиеры», вышедшей в 2016 году. Тогда художник рассказывал, что «решил не иллюстрировать буквально конкретные тексты, а создать некую сюиту по мотивам собственных работ разных лет, образы которых, по его ощущениям, перекликаются с поэзией Сергея».

Напомним, 8 августа Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.