В Украине издадут книгу Данте с иллюстрациями украинского художника Ройтбурда
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- София Телишевская
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
В 2021 году в Украине выйдет книга Данте Алигьери «Божественная комедия» с иллюстрациями украинского художника Александра Ройтбурда.
Об этом рассказал генеральный директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий, передает «Суспільне Культура».
«Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Проектом занимается известный искусствовед Артур Рудзицкий. Перевод Евгения Дробязко. Возможно, «Божественная комедия» будет издана в двух томах», — рассказал Красовицкий о проекте, который они с Ройтбурдом не успели завершить при жизни художника.
Также в Украине выйдет сборник стихов Ройтбурда «Стихи дилетанта», которую начали готовить к печати еще при жизни художника. Об этом рассказал писатель и друг художника Сергей Жадан.
Ройтбурд проиллюстрировал сборник стихов Жадана «Тамплиеры», вышедшей в 2016 году. Тогда художник рассказывал, что «решил не иллюстрировать буквально конкретные тексты, а создать некую сюиту по мотивам собственных работ разных лет, образы которых, по его ощущениям, перекликаются с поэзией Сергея».
Напомним, 8 августа Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.
- Художника сразу же обвинили в том, что он порнограф, рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. 4 сентября 2019 Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда на должность. Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.
- 10 февраля 2020 Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение.
- 18 декабря 2020 Одесский облсовет все-таки восстановил Ройтбурда в должности руководителя музея.