Лукашенко заявил, что мог бы с Путиным поставить Украину «на колени» за один день

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с журналистами, что не планирует вводить санкции против Украины, но если бы захотел, то поставил страну «на колени».

Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«С нашей стороны никаких санкций в отношении вас [Украины] вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», — сказал Лукашенко.