Беларусская атлетка Тимановская продает на eBay свою серебряную медаль. Деньги перечислят в фонд солидарности

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Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались вывезти против воли из Токио после критики чиновников сборной, продает на eBay свою серебряную медаль, завоеванную в Минске на Европейских играх 2019 года.

Как сообщает «Радио Свобода», стоимость медали уже превысила $5 тысяч.

Деньги от продажи медали будут перечислены в оппозиционный Беларусский фонд спортивной солидарности, который обеспечивает поддержку спортсменам Беларуси, попавшим под репрессии режима Александра Лукашенко.