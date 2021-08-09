Отчет ООН: глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью и связано с деятельностью человека

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Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из тенденций уже необратимы, во всяком случае, на данном этапе.

Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по вопросам климата, который обнародовали 9 августа. Авторами отчета являются 234 эксперта из 66 стран мира.

Изменение климата уже сегодня приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Более того, по данным ученых, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными, а некоторые тенденции (рост уровня океана) в ближайшие века или даже тысячелетия невозможно будет вернуть назад.

Однако в силах человечества ограничить масштабы изменения климата: например, существенно сократить выбросы в атмосферу. Таким образом можно в короткие сроки значительно улучшить качество воздуха и стабилизировать глобальную температуру.

Изменение климата приводит к множеству непрогнозируемых последствий в различных сферах, в частности:

усиливает круговорот воды, что в одних регионах приводит к интенсивным осадкам, а в других — к экстремальным засухам;

влияет на характер выпадения осадков: в высоких широтах вероятность выпадения увеличивается, а на территории большей части субтропиков уменьшается;

дальнейшее потепление усилит таяние вечной мерзлоты, потерю снежного покрова и сокращение ледников в Арктике;

из-за изменений в состоянии мирового океана будут все чаще приливы теплых течений, что отразится на экосистеме океана и на положении людей, которые живут за счет рыбного лова.

Кроме этого, последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года, а темпы повышения уровня моря почти утроились по сравнению с 1901—1971 годами.

«Человеческое влияние «очень вероятно» (90%) является основной движущей силой глобального отступления ледников с 1990-х годов и уменьшения арктического морского льда», — отметили в отчете.

Согласно прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия климатические изменения будут нарастать во всех регионах планеты, в частности, будут увеличиваться периоды длительной жары и сокращаться холодные сезоны. При глобальном потеплении на +2 °С пострадает, прежде всего, сельское хозяйство и усилится нагрузка на системы здравоохранения.