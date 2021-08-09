САП обжаловала в суде меру пресечения Чаусу

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в суде меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу.

Об этом сообщили агентству Укрінформ в САП.

«САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу», — отметила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Прокуроры просят поместить Чауса в СИЗО.