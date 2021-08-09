Британский посол: Вопрос Украины в НАТО решен, но нет сдвигов в реформах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу, и вопрос о том, может ли Украина быть в НАТО, решен в принципе, но остаются вопросы, что для этого нужно.
Об этом в интервью «ВВС-Украина» рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Отвечая на вопрос, может ли Украина в скором времени стать членом, Симмонс сказала, что разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, но в НАТО пока не видят сдвигов в реформах, которые необходимы для членства.
«С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО — все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, в некоторых сферах больше, чем в других. Одна из них — институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но также важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс», — заявила посол.
Симмонс отметила, что статус «Партнера расширенных возможностей» и План действий по членству (ПДЧ) четко определяют сопутствующие реформы, такие как судебная реформа и реформа сектора безопасности.
- 14 июня по итогам брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству.
- Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку, заявив, что страна продолжит курс на внедрение реформ. При этом он отметил отсутствие сроков для вступления в Альянс.