Британский посол: Вопрос Украины в НАТО решен, но нет сдвигов в реформах

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Государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу, и вопрос о том, может ли Украина быть в НАТО, решен в принципе, но остаются вопросы, что для этого нужно.

Об этом в интервью «ВВС-Украина» рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Отвечая на вопрос, может ли Украина в скором времени стать членом, Симмонс сказала, что разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, но в НАТО пока не видят сдвигов в реформах, которые необходимы для членства.

«С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО — все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, в некоторых сферах больше, чем в других. Одна из них — институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но также важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс», — заявила посол.

Симмонс отметила, что статус «Партнера расширенных возможностей» и План действий по членству (ПДЧ) четко определяют сопутствующие реформы, такие как судебная реформа и реформа сектора безопасности.