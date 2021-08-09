Лесные пожары в Греции тушат силами 22 стран
- Автор:
- София Телишевская
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Лесные пожары в Греции охватили настолько большую территорию, что уже 22 страны предоставили своих спасателей, авиацию и финансовую поддержку, чтобы локализовать и ликвидировать огонь.
Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
«От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарны вам за поддержку Греции в эти трудные времена», — отметил Мицотакис.
Так, помощь Греции оказали 11 стран-членов ЕС: Кипр, Франция, Хорватия, Швеция, Румыния, Испания, Чехия, Германия, Польша, Словакия, Австрия. Также помогают США, Украина, Израиль, Швейцария, Египет, Великобритания, Кувейт Катар, Молдова, ОАЭ и Сербия.
Сейчас из-за лесных пожаров на греческом острове Эвбея власти эвакуировали более двух тысяч человек. Пожары произошли из-за того, что Греция переживает сильнейшую жару за последние 30 лет — температура поднялась до +45 °C.
- В Греции лесные пожары бушуют с минувшего вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков людей, которые надышались дыма.
- Украина отправила в Грецию отряд пожарных со всем необходимым снаряжением для тушения лесных пожаров.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.