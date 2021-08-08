Лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли от огня два поселка

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Пресс-служба ГСЧС

Украинские пожарные, прибывшие в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, спасли от огня два поселка.

Об этом пишет ГСЧС в своем Facebook.

«В течение 7 августа сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии «Спатару» в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта п. Спатару и п. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 улья и стадо овец)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что работы по ликвидации пожаров до сих пор продолжаются.