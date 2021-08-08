В ЕС заявили, что снимут санкции против Беларуси только после прекращения всех репрессий и освобождения политзаключенных
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Европейском Союзе заявили, что отменят санкции против Беларуси только после того, как режим прекратит репрессии.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля к первой годовщине сфальсифицированных Александром Лукашенко выборов.
Боррель напоминает, что в течение года после выборов режим Лукашенко уничтожал собственное общество, продолжая разрывать связь с беларусским народом. Он подчеркнул, что даже через год запрос общества на проведение честных выборов не был выполнен.
«Единственный способ прекратить политический кризис — это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства права, будут уважать обязательства по правам человека и прекратят все репрессии», — сообщил он.
Также Боррель призвал выпустить из тюрем около 600 политических заключенных.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестовали против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.