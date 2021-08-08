Украина открыла все КПВВ на Донбассе. Боевики пропускают только на двух
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Украина открыла на Донбассе все пункты пропуска, но боевики продолжают блокировать их работу и пропускать людей только на двух.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины», — отметили там.
Украинские военные отметили, что боевики пропускают только на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская».
В Новотроицком КПВВ работает два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Зато в Станице Луганской пропуск осуществляется ежедневно.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно отменяет штрафы за нарушение правил въезда-выезда из оккупированной территории Украины. Документ предусматривает, что во время действия карантина или блокировки работы контрольных пунктов въезда-выезда украинцев не будут штрафовать, если они нарушили правила в силу обстоятельств гуманитарного характера.