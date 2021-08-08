В Крыму российские силовики сорвали богослужение в храме ПЦУ

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Владимир Шуваев / «Бабель»

Российские силовики в оккупированном Крыму сорвали богослужение в храме Православной церкви Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

«Сегодня снова представители оккупационной администрации Российской Федерации совершают незаконные действия против Крымской епархии Православной церкви Украины, не дают проводить богослужения и составляют «протоколы». Нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — заявил он.

Главный редактор газеты «Крымская светлица» Андрей Щекун рассказал, что происшествие случилось в селе Балки Белогорского района. «Утром варварски «силовики центра по борьбе с экстремизмом» ворвались в храм и сорвали богослужение, которое совершал архимандрит Дамиан в селе Балки Белогорского района», — сообщил он.

Издание «Голос Крыма» сообщило, что настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия «силовики» объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении, в нарушение российского законодательства. Действуют они по решению «Министерства юстиции Республики Крым».

«Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы», — сообщил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского является одним из семи приходских структур ПЦУ, которые остались и продолжают служить молебны в оккупированном Крыму.