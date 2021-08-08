В Крыму российские силовики сорвали богослужение в храме ПЦУ
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- Олег Панфилович
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Владимир Шуваев / «Бабель»
Российские силовики в оккупированном Крыму сорвали богослужение в храме Православной церкви Украины.
Об этом в Facebook сообщил представитель президента в Крыму Антон Кориневич.
«Сегодня снова представители оккупационной администрации Российской Федерации совершают незаконные действия против Крымской епархии Православной церкви Украины, не дают проводить богослужения и составляют «протоколы». Нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — заявил он.
Главный редактор газеты «Крымская светлица» Андрей Щекун рассказал, что происшествие случилось в селе Балки Белогорского района. «Утром варварски «силовики центра по борьбе с экстремизмом» ворвались в храм и сорвали богослужение, которое совершал архимандрит Дамиан в селе Балки Белогорского района», — сообщил он.
Издание «Голос Крыма» сообщило, что настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия «силовики» объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении, в нарушение российского законодательства. Действуют они по решению «Министерства юстиции Республики Крым».
«Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы», — сообщил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.
Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского является одним из семи приходских структур ПЦУ, которые остались и продолжают служить молебны в оккупированном Крыму.
- С 2019 года в Крыму идет борьба за кафедральный собор Святых Владимира и Ольги в Симферополе, где проводит богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ). Российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года потребовало освободить здание собора, объяснив это окончанием срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП. В марте 2019 года российская власть в оккупированном Крыму подала в суд на ПЦУ, чтобы отнять собор.
- 23 июля архиепископ Климент сообщил, что российские судебные приставы вручили ему постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории.
- В августе Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины, и ПЦУ потребовала новых санкций против РФ.