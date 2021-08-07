Беларусская атлетка Тимановская получила возможность продолжить спортивную карьеру в Польше

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Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину из Токио и прилетела в Варшаву, получила возможность продолжать свою спортивную карьеру в Польше.

Об этом 6 августа сообщило Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши, цитирует Deutsche Welle.

6 августа в Варшаве состоялась встреча Тимановской и представителей ведомства. Ее проинформировали о том, какие у нее есть варианты. На следующей неделе запланировано еще несколько встреч.

Между тем глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил Тимановской спонсорскую поддержку: «Мы вместе играем в одной команде».