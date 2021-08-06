В США полностью вакцинировали уже половину населения. Это более 160 млн людей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Japanexperterna.se / Flickr
В Белом доме заявили, что в США уже полностью вакцинировались 50% всего населения. Это около 165 млн человек.
Об этом в своем Twitter написал директор по статистике по коронавирусу Белого дома Сайрус Шахпар.
Он рассказал, что за пятницу было сделано 821 тысячу прививок. Из них 565 тысяч получили первую дозу. В целом же среднее количество новых вакцинированных за последнюю неделю выросло на 7%, а за последние две недели — на 44%.
За все время вакцинации в США уже сделали почти 350 млн прививок. В среднем там вакцины получают сотни тысяч людей ежедневно.
- В Нью-Йорке с 13 августа в коммерческие помещения (рестораны, спортзалы, кинотеатры) можно будет попасть только предъявив удостоверение о вакцинации.
- В США в качестве стимула к вакцинации людям платят по $100 после прививки. Сейчас эта инициатива действует в нескольких штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Колорадо), однако президент Байден призвал сделать так по всей стране, деньги на это есть.