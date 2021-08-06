НАБУ завершило расследование дела Чауса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование против бывшего судьи Николая Чауса и открыло материалы дела.
Об этом пишет пресс-служба НАБУ.
«Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления», — говорится в сообщении.
Сейчас адвокаты Чауса будут знакомиться с материалами дела. После этого его передадут в суд.
Также НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных следственных действий с Чаусом. На видео запечатлен момент передачи взятки бывшему судье.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса привезли в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ к зданию спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Но 3 августа НАБУ нашло Чауса в больнице «Феофания», где вручило подозрение и задержало его. ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.