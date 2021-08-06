Фигурантка дела Шеремета заявила о слежке и предупредила, что не думает о самоубийстве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Стас Козлюк / Бабель
Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь заявила, что за ней следят.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Крайнее время в стране происходит ряд событий, одно из них — повешенный глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе «глаза», срабатывает сигнализация в доме, причем на втором этаже и в разных комнатах», — рассказала девушка.
По словам Дугарь, она также замечает «чужих» людей возле дома.
Кроме этого, девушке присылают видеосообщения, как за ней следят неизвестные.
«Я могу предположить, что идет запугивание и давление на психологическое состояние», — отметила Дугарь.
В связи с этим фигурантка дела Шеремета сделала заявление, в котором заверила, что она не планирует совершать суицид.
«У меня нет депрессии. Нет мыслей о самоубийстве — я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее. Психологическое состояние — в норме. Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными», — добавила она.
Также Дугарь отметила, что на всех фигурантов дела могут давить те, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или каким-то образом причастен к этому.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и работник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.