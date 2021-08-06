Фигурантка дела Шеремета заявила о слежке и предупредила, что не думает о самоубийстве

Новости

Стас Козлюк / Бабель

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь заявила, что за ней следят.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Крайнее время в стране происходит ряд событий, одно из них — повешенный глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов. Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе «глаза», срабатывает сигнализация в доме, причем на втором этаже и в разных комнатах», — рассказала девушка.

По словам Дугарь, она также замечает «чужих» людей возле дома.

Кроме этого, девушке присылают видеосообщения, как за ней следят неизвестные.

«Я могу предположить, что идет запугивание и давление на психологическое состояние», — отметила Дугарь.

В связи с этим фигурантка дела Шеремета сделала заявление, в котором заверила, что она не планирует совершать суицид.

«У меня нет депрессии. Нет мыслей о самоубийстве — я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее. Психологическое состояние — в норме. Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными», — добавила она.

Также Дугарь отметила, что на всех фигурантов дела могут давить те, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или каким-то образом причастен к этому.