В Афганистане «Талибан» впервые захватил столицу провинции
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Исламистское движение «Талибан» впервые захватило столицу афганской провинции. Местные чиновники сообщают, что боевики захватили город Зарандж.
Зарандж — это столица провинции Нимроз на юго-западе страны. Пока эту информацию официально не подтверждают.
Боевики «Талибана» продолжают постепенно забирать под контроль территории Афганистана после ухода американских войск. Они уже захватили ряд горных и сельских территорий, а теперь сосредоточились на взятии городов.
В частности, талибы уже подступают к таким крупным городам Афганистана как Герат и Лашкаргах.
Также в Кабуле боевики во время атак убили представителя правительства Афганистана Даву Хана Менапала. В местном Министерстве внутренних дел сообщили, что мужчину убили во время пятничной молитвы.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движения «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранить гражданскую инфраструктуру.