В Афганистане «Талибан» впервые захватил столицу провинции

Новости

Исламистское движение «Талибан» впервые захватило столицу афганской провинции. Местные чиновники сообщают, что боевики захватили город Зарандж.

Об этом пишут BBC и Reuters.

Зарандж — это столица провинции Нимроз на юго-западе страны. Пока эту информацию официально не подтверждают.

Боевики «Талибана» продолжают постепенно забирать под контроль территории Афганистана после ухода американских войск. Они уже захватили ряд горных и сельских территорий, а теперь сосредоточились на взятии городов.

В частности, талибы уже подступают к таким крупным городам Афганистана как Герат и Лашкаргах.

Также в Кабуле боевики во время атак убили представителя правительства Афганистана Даву Хана Менапала. В местном Министерстве внутренних дел сообщили, что мужчину убили во время пятничной молитвы.