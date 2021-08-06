«Дело может быть политизировано». Генпрокурор Венедиктова прокомментировала ход расследования гибели беларуса Шишова
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- Екатерина Кадакова
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Кузьмин Александр / УНИАН
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело о смерти главы «Беларусского дома в Украине» Виталия Шишова может быть политизировано.
Об этом она заявила журналистам 6 августа, пишет Интерфакс-Украина.
«Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики», — сказала Венедиктова.
Также она заверила, что расследование этого дела находится на ее контроле. По словам генпрокурора, пока преждевременно обнародовать детали.
«Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому, что еще слишком рано говорить об этом», — подчеркнула она.
- Во вторник, 3 августа, около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- Национальная полиция 3 августа провела брифинг в связи с убийством Виталия Шишова. На нем силовики опровергли заявление «Беларусского дома» о том, что за погибшим следили и об этом сообщали в полицию. Правоохранители рассматривают умышленное убийство с имитацией самоубийства или самоубийство.
- Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту гражданам Беларуси, которые живут в Украине и находятся под угрозой из-за своей общественной деятельности.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов в нем занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто является агентом беларусского КГБ.