«Дело может быть политизировано». Генпрокурор Венедиктова прокомментировала ход расследования гибели беларуса Шишова

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Кузьмин Александр / УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело о смерти главы «Беларусского дома в Украине» Виталия Шишова может быть политизировано.

Об этом она заявила журналистам 6 августа, пишет Интерфакс-Украина.

«Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики», — сказала Венедиктова.

Также она заверила, что расследование этого дела находится на ее контроле. По словам генпрокурора, пока преждевременно обнародовать детали.

«Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому, что еще слишком рано говорить об этом», — подчеркнула она.