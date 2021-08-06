В Черновицкой области ветер повалил деревья, а также сорвал крышу в Каменец-Подольской крепости

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Пресс-служба ГСЧС

В Черновицкой области в течение суток 5 августа спасатели помогали жителям области бороться с последствиями непогоды, вызванными внезапным дождем и усилением ветра: повалены деревья, повреждены крыши и кровлю Лаской башни в Каменец-Подольской крепости.

Об этом 6 августа сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели несколько раз распиливали деревья, поваленные порывами ветра. В частности, в селе Оршовцы спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на проезжую часть. Осложнения движения удалось избежать. Кроме этого, спасатели разрезали и убрали поваленные деревья в селах Пядиковцы и Берегомет, а также в городе Сторожинец.

А в селе Веренчанка спасатели распилили и убрали поваленное ветви с кровли летней кухни.

Кроме этого, директор Каменец-Подольского государственного исторического музея Александр Заремба рассказал, что ураган сорвал кровлю Лаской башни: деревянные конструкции отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса. Работники музея эвакуировали экспонаты, чтобы они не намокли.

Отметим, что в Украине из-за непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в восьми областях. В Хмельницкой области света нет в 205 городах и селах, в Киевской — в 63, в Тернопольской — в 42, а в Черновицкой — в 39. Ветер повалил 155 деревьев, но жертв и пострадавших нет.