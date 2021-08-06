Лесные пожары неподалеку от Афин вышли из-под контроля. Власти эвакуируют людей

Новости

К северу от Афин в греческих городах Вотонас и Марафон лесные пожары вышли из-под контроля, поэтому жителей этих населенных пунктов эвакуировали на побережье.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях из-за порывов ветра.

Огонь разрушил и повредил десятки домов, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис отметил, что пожар выпалил территорию площадью от 4,5 до 5 гектаров.

Однако погибших не было, хотя десятки человек госпитализировали — в основном это пожарные, получившие ожоги или местные, которые отравились дымом.

Между тем, многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.

Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что пожары и экстремальные погодные условия по всему миру летом являются явным сигналом о необходимости борьбы с изменениями климата.

«Мы боремся с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия. Но наводнения, жара и лесные пожары этого лета могут стать нашей новой нормой. Мы должны спросить себя: это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны немедленные действия ради природы, пока не поздно», — написал Синкявичюс.

В Греции лесные пожары бушуют с прошлого вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку от Афин в районе населенных пунктов Стамата и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.