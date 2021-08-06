Из Токио выслали беларусских тренеров, причастных к инциденту с атлеткой Тимановской

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Двух членов олимпийской сборной Беларуси лишили аккредитации из-за причастности к попытке вывезти на родину беларусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую.

Речь идет о тренерах Артуре Шимаке и Юрие Моисевиче, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «даст им возможность высказаться».