Экс-судья Чаус обжалует решение ВАКС о домашнем аресте

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда о домашнем аресте его подзащитного.

Об этом говорится в заявлении юриста.

Он отметил, что 5 августа пообщался со своим клиентом и они решили, что будут подавать апелляцию на решение ВАКСа.

Сейчас защита бывшего судьи изучает полученные от досудебного следствия документы.

«Я не доволен решением суда, я считаю подозрение необоснованным. Я не могу вам сказать будет ли Чаус находиться под домашним арестом у себя дома. Он должен носить электронный браслет. Чаус решением суда доволен», — добавил Кравец в комментарии «Общественном».

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, судья сам закапывал во дворе собственного дома.