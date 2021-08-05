Зеленский: Украина поможет Греции тушить лесные пожары и отправит туда 100 пожарных

Новости

Kathimerini

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит Греции помощь в тушении лесных пожаров. Туда отправят 100 украинских пожарных.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны», — отметил Зеленский.

По его словам, правительство в пятницу примет решение об отправке 100 пожарных с необходимым снаряжением в Грецию.