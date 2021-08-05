В Moderna заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса за полгода снижается всего на 1%
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
В компании Moderna сообщили, что эффективность их вакцины через полгода после введения двух доз снижается всего на 1%.
Об этом пишет Reuters.
Во время исследований вакцина показала эффективность в 94%.
«Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую 93% эффективность в течение 6 месяцев, но мы понимаем, что вариант «Дельта» является серьезной новой угрозой, поэтому мы должны быть бдительными», — пояснил гендиректор Moderna Стефан Бансель.
Но он считает, что перед зимним сезоном все равно придется вводить третью, бустерную дозу, так как количество антител все равно будет снижаться.
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