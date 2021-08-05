Гейтс назвал большой ошибкой встречу с Джеффри Эпштейном, которого обвинили в педофилии

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Jamie McCarthy / Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал «огромной ошибкой» свое общение с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

Об этом Гейтс заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я несколько раз обедал с ним, надеясь, что его слова о направлении миллиардов на благотворительность в сфере глобального здравоохранения через его контакты —правда. Когда стало понятно, что это неправда, эти отношения закончились. Но было огромной ошибкой проводить с ним время», — рассказал миллиардер.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что общение Гейтса с Эпштейном стало одной из причин развода основателя Microsoft с Мелиндой Гейтс.

Журналисты писали, что миллиардер встречался с Эпштейном уже после первых двух обвинений в организации проституции в 2008 году.

Что известно об Эпштейне?

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил сделку с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения — в торговле людьми.

В начале июля стало известно, что ФБР обнаружило в записной книге Эпштейна тысячи имен известных людей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. В частности, имена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, миллиардера Ричарда Брэнсона, барона и политика из Лейбористской партии Питера Мандельсона, герцогини Йоркской Сары Фергюсон и других известных лиц Соединенного Королевства. Это запустило череду обвинений и подозрений в адрес известных личностей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Миллиардера задержали 7 июля, а уже 10 августа Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме. Его тело нашли в камере, где он отбывал наказание.