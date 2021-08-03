Билл и Мелинда Гейтс официально развелись после 27 лет супружеской жизни

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс и его жена, филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс официально развелись.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебные документы от 2 августа.

Бывшие супруги заключили договор о раздельном проживании (separation contract), в рамках которого согласились разделить имущество, долги и судебные расходы.

The Business Insider объясняет, что так называемый контракт о разводе — это один из способов, которым можно скрыть от общественности детали развода публичных лиц.

Права на опеку над детьми не определяли, поскольку все трое потомков старше 18 лет.