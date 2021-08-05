Минздрав: Повторную вакцинацию от коронавируса в Украине могут провести уже через год

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Министерство здравоохранения рассматривает возможность повторной вакцинации от коронавируса уже через год.

Об этом в эфире «Украинского радио» сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Рекомендация по введению бустерной третьей дозы сейчас не является официальной рекомендацией производителя. Мы ее считаем такой, что пока не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другим препаратом может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают, решение не принято. Если же эти данные будут доказательные, а рекомендации примут, мы будем рассматривать этот вопрос. А пока мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой», — сказал Кузин.