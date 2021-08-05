В Моршине полностью вакцинировали 66% населения. С конца июня там нет новых больных COVID-19
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- София Телишевская
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В Моршине Львовской области, где проходит пилотный проект по вакцинации населения против коронавируса, с конца июня не фиксируют новых случаев COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В городе минимум одну дозу вакцины получили 72,4% взрослого населения, а 66% уже завершили вакцинацию.
«Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания зафиксировали 20 июня», — говорится в сообщении.
Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин назвал это очень хорошим результатом.
«Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата — это необходимое условие для прекращения вспышки и пандемии», — заявил он.
- Пилотный проект по коллективной вакцинации населения против коронавируса стартовал в Моршине 16 апреля. Там проживают 4 239 человек, для вакцинации жителей выделили 2,4 тысячи доз вакцины CoronaVac.
- В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
- Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получили почти 3,8 миллиона человек, а 2,2 миллиона украинцев завершили вакцинацию.