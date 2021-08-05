В Украине впервые за неделю выявили более тысячи новых случаев COVID-19. Прививку получили 3,8 млн украинцев

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За сутки в Украине медики выявили 1 052 новых случая COVID-19, в частности, заболели 81 ребенок и 37 медработников. С начала недели прослеживается систематическое увеличение суточного прироста больных на 100—150 человек ежедневно.

Об этом информирует Минздрав.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 256 397 случаев инфицирования. Из них 53 049 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 188 815 — выздоровели.

Кроме того, за сутки медики вакцинировали 159 121 человека, из них первую дозу получили 95 690, а полностью иммунизированы — 63 431.

В течение суток работали 880 мобильных бригад, 2667 пунктов прививки и 281 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 855 093 человека, а две дозы — 2 215 230 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 070 323 прививки.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.