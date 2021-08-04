Кулеба и Ермак встретились с советником президента США по нацбезопасности. Они готовят визит Зеленского

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Они готовят визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Об этом пишет пресс-служба ОП.

«Собеседники обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Также они уделили внимание расширению стратегического партнерства между Украиной и США.