СНБО: Министр Кубраков временно будет исполнять обязанности главы правления «Укрзалізниці»

Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров временно возложить обязанности главы правления «Укрзалізниці» на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщает «НВ Бизнес», в распоряжении которого оказались копии выписки из протокола заседания СНБО.

Как отмечается, исполнять обязанности главы правления компании он будет, пока главу правления не изберут в соответствии с уставом общества.

Согласно документу, Кабмин должен безотлагательно созвать общее собрание акционеров «Укрзалізниці» и решить ряд вопросов:

приведение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки по Украине к экономически обоснованному уровню;

обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией и урегулирование процедуры ее закупки;

разработка и внедрение масштабных программ по восстановлению инфраструктуры, ремонту вагонов и тягового подвижного состава, закупке новых локомотивов;

увеличение транзита и расширение сети маршрутов для контейнерных перевозок, а также введение высокоскоростного движения.

Отметим, СНБО выносила вопрос «Укрзалізниці» на заседание 30 июля. На совещании в связи с критическим состоянием предприятия решили ввести временное руководство — до избрания главы правления и формирования полноценных органов управления компании.