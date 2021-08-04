Польша выдала гуманитарную визу мужу беларусской легкоатлетки Тимановской

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kristi_timanovskaya / Instagram

Правительство Польши выдало гуманитарную визу также и мужу беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Onet.

Он также подчеркнул, что Польша больше не будет предоставлять информацию о прибытии Тимановской из соображений безопасности.

«В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане», — сказал спикер.

По его словам, Польша готова предоставить Тимановской любую помощь, в том числе поддержку в ее спортивной карьере.