Взрыв на шахте в Донецкой области: от полученных травм скончался третий горняк

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Крымский Андрей / УНИАН

В больнице в Краматорске (Донецкая область) умер третий горняк, пострадавший во время взрыва на шахте в поселке Удачное.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава профсоюза горняков, нардеп («Батьківщина») Михаил Волынец.

«В ожоговом отделении Краматорской больницы № 3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении «Покровское», — написал он.