Сытник: Чаус пересек границу с Украиной при «весьма странных обстоятельствах»
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- Олег Панфилович
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус в свое время сумел сбежать из Украины при подозрительных обстоятельствах.
Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.
Сытник объяснил, что НАБУ установило, что к пересечению Чаусом в 2017 году границы причастен ряд правоохранительных органов Украины. «В ходе расследования мы установили, что у экс-судьи были контакты с охраной президента Украины», — заявил директор НАБУ.
Он добавил, что Чаус «пересек границу при весьма странных обстоятельствах», и отказался комментировать информацию о том, что экс-судью вывозили по документам молдавского бизнесмена или через лесополосу. Также Сытник отказался подтвердить причастность к этому Главного управления разведки Министерства обороны и Управления государственной охраны.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов.
- В марте 2017 стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.