СБУ объяснила, почему запретила въезд заместителю главы «Беларусского дома» Батулину: Может угрожать нацбезопасности

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Служба безопасности Украины запретила въезд заместителю убитого главы «Беларусского дома в Украине» Родиону Батулину, поскольку он может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Об этом «Бабелю» сообщили в СБУ.

Запрет вынесли 23 июля 2021 года на основе данных о том, что он может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

«Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», — пояснили в СБУ.

Напомним, что 4 августа, когда Батулин возвращался в Украину из страны Евросоюза, ему сообщили о запрете на въезд на три года. Он является заместителем убитого главы «Дома» Виталия Шишова, которого 3 августа нашли мертвым (именно поэтому Батулин решил вернуться). Батулин тесно связан с Сергеем «Боцманом» Коротких, который учился в школе КГБ Беларуси. Также Батулин был знаком с неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.

Кроме этого, он профессиональный борец. Ранее выступал за Беларусь, затем сменил гражданство и выступал за Латвию. В 2019 году Батулин участвовал в нападении на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко.