Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД
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- София Телишевская
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Фото УНИАН
Заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко уволили. Он работал в МВД во времена председательства Арсена Авакова.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
В то же время Мэри Акопян и Богдана Драпятого назначили новыми заместителями главы МВД Дениса Монастырского.
Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. За проголосовал 271 депутат.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.