На севере Израиля сработали сирены тревоги. Ливан выпустил три ракеты
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- София Телишевская
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Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном.
Об этом информирует пресс-служба армии.
Сирены прозвучали в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. После этого стало известно о пуске трех ракет.
Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана выпустили три ракеты, две упали на территории Израиля, а одна — на территории Ливана. Артиллерия открыла ответный огонь.
«В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛа атакуют территорию Ливана», — сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля.
Жителям регионов, где сработала сирена, приказали оставаться в убежищах из-за опасений ракетного обстрела.
- 20 июля армия обороны Израиля уже сообщала о ракетном обстреле Западной Галилеи со стороны южного Ливана. Тогда армия засекла два пуска ракет, после чего на севере страны включили сирены предупреждения. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила одну из ракет, вторая упала на открытой местности. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
- С территории Ливана в этом году Израиль также обстреливали во время майской «ракетной войны». В основном ЦАХАЛ уничтожал места пусков.