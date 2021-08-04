Украина получила от Дании более 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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В Украину утром 4 августа прибыли 509 400 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые предоставила Дания. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

О решении Дании предоставить Украине вакцину стало известно 7 июля во время встречи министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Йеппе Кофода в Вильнюсе. Тогда же Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.