«Можно потерять не только свободу, но и жизнь». Беларусская атлетка отказалась возвращаться домой из Германии
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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_maksimava_yana / Instagram
Беларусская легкоталетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии, отказалась возвращаться домой. О своем решении Максимова сообщила в Instagram 3 августа.
Вместе с ней на родину отказался возвращаться и муж — спортсмен Андрей Кравченко.
«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала Максимова.
Она надеется, что ее спортивная карьера продолжится и у нее будет возможность готовиться к следующим Олимпийским играм.
«Радио Свобода» пишет, что спортсменка выступает в многоборье. В июне 2021 года Максимова выиграла Кубок Беларуси, но не смогла принять участие в Олимпиаде, поскольку не выполнила олимпийский квалификационный норматив.
Утром 4 августа издание «Наша Нива» сообщило, что из Беларуси уехал тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев. В июне этого года он в был арестован на 15 суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт.
- В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.
- 4 августа она вылетела из Токио в Вену, а не в Варшаву: «из соображений безопасности».