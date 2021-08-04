В Украине заметно увеличивается ежедневный прирост больных COVID-19. Медики вакцинировали более 3,7 млн человек

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За сутки в Украине медики выявили 984 случая COVID-19, в частности заболели 59 детей и 48 медработников. Согласно статистике, прослеживается увеличение суточного прироста больных, днем ранее этот показатель был на отметке 827, а второго августа — 265.

Об этом информирует Минздрав.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 255 345 случаев инфицирования. Из них 53 024 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 188 273 — выздоровели.

Кроме того, за сутки медики вакцинировали 153 258 человек, из них первую дозу получили 89 892, а полностью иммунизированы — 63 366.

В течение суток работали 943 мобильные бригады, 2 612 пунктов прививки и 279 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 759 403 человека, а две дозы — 2 151 799 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 прививки.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.