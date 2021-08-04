Бегунья Тимановская вылетела из Токио в Вену. Полет в Варшаву отменили в целях безопасности
- Автор:
- София Телишевская
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TUT.BY / скриншот
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 3 августа, улетела из Токио в Вену рейсом Austrian Airlines.
Об этом передает Reuters.
Первоначально планировалось, что она улетит в Варшаву, но рейс сменили из-за соображений безопасности. Польша ранее выразила готовность принять у себя спортсменку, которую Национальный олимпийский комитет отстранил от соревнований.
В маске, синих джинсах, синей блузке и темных очках спортсменка прибыла в сопровождении японский полиции в аэропорт к востоку от Токио. Одной из деталей ее гардероба была надпись: «Я бегу чисто». Спортсменка не разговаривала с журналистами.
Помимо этого, беларусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко в среду, 3 августа, заявили, что не вернутся на родину после ситуации, произошедшей с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио.
«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», — заявила Максимова, находящаяся в настоящее время с семьей в Германии.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.
- 2 августа Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской о ее допуске к Олимпиаде, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту.