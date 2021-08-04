Только вакцинированные сотрудники Microsoft смогут вернуться в офисы

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

IT-корпорация Microsoft предупредила своих сотрудников, что вакцинация против COVID-19 будет обязательным условием для возвращения на работу в офисы компании.

Об этом сообщает The Verge.

«Microsoft проинформировала сотрудников, что, начиная с сентября, нужно подтверждение вакцинации от всех, кто войдет в здание Microsoft в США», — пишет издание.

Компания планирует полностью открыть свой офис после 4 октября 2021 года.

«Основываясь на наших постоянных консультациях с экспертами в области здравоохранения и данных, самая ранняя дата полного открытия наших рабочих мест в США будет не раньше 4 октября 2021 года», — говорится в заявлении компании, которое оказалось в распоряжении The Verge.

Кроме того, Microsoft обещает обеспечить специальным жильем сотрудников, которые не могут вакцинироваться по медицинским или религиозным соображениям.