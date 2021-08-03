Bellingcat будет расследовать убийство в Киеве главы «Беларусского Дома» Шишова

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vvshishov / Instagram

Расследователи из проекта Bellingcat возьмутся за дело об убийстве в Киеве главы «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова.

Об этом один из расследователей проекта Христо Грозева заявил 3 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины произошедшего. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт. Мы несколько дней работаем над информацией о том, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных беларусских групп в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство», — сказал Грозев.

Министерство иностранных дел Австрии призвало к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Шишова.

Во вторник, 3 августа, около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси, главу ОО «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова. У него был сломан нос, а неподалеку тела правоохранители обнаружили его мобильный телефон. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.

Накануне от сожительницы Шишова в дежурную часть Святошинского отделения полиции поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.