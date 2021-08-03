НАБУ требует от СБУ доставить экс-судью Чауса в суд для избрания меры пресечения

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро усматривают в действиях СБУ превышение полномочий в контексте дела экс-судьи Николая Чауса и требуют доставить его в суд.

По словам пресс-службы НАБУ, в 14:00 4 августа 2021 года подсудимого Чауса необходимо доставить в зал Высшего антикоррупционного суд для избрания меры пресечения.

Национальное бюро отмечает, что соблюдение закона — это обязанность для всех правоохранительных органов.

«Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства», — отметили в НАБУ.

Дело в том, что в Украине Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Поскольку это дело касается коррупционной составляющей, то по решению суда именно сотрудникам НАБУ нужно передать подсудимого.

Напомним, 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.