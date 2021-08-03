Суд в Москве ограничил свободу соратницы Навального из-за акций протеста в январе
- Автор:
- Олег Панфилович
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The Insider
Преображенский суд Москвы признал соратницу российского оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению антикоронавирусных правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей 1,5 года ограничения свободы.
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Полтора года Соболь будет запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00 посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, она должна являться в инспекцию трижды в месяц.
Издание отмечает, что в ходе судебных прений 28 июля государственный обвинитель запросил для Соболь наказание в виде двух лет ограничения свободы.
- В апреле Перовский суд Москвы признал Любовь Соболь в нарушении неприкосновенности жилища. Соболь приговорили к одному году условно и исправительным работам.
- В феврале суд вынес приговор Навальному. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок».