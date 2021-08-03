На юго-западе Хорватии начались лесные пожары

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В юго-западных районах Хорватии вспыхнули лесные пожары.

Об этом пишет Jutarnji List.

Сильный пожар возник в горах неподалеку от города Трогир в области Далмация. Огонь охватил площадь в 550 га и приблизился к государственной автодороге и домам. Несмотря на это, издание отмечает, что они не находились под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

Движение на государственной дороге близ Трогира, которое было закрыто с прошлой ночи по просьбе пожарных, частично восстановили во вторник утром. К борьбе с огнем привлекли 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.