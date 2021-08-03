В Киеве нашли мертвым главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. Он исчез накануне
- Автор:
- София Телишевская
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beldomua / Instagram
Главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.
Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции в Киеве.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.
Напомним, Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.
- «Беларусский Дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну из-за «режима Александра Лукашенко». Организация оказывает помощь с поиском жилья для аренды, легализацией беларусов в Украине, трудоустройством и прочим.
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