В Киеве нашли мертвым главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. Он исчез накануне

Новости

beldomua / Instagram

Главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

Напомним, Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.