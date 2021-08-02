Беларусская легкоатлетка Тимановская полетит в Польшу прямым рейсом из Токио
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Кристина Тимановская
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались силой вернуться в Минск, отправится в Польшу.
Об этом сообщили Reuters в Беларусском фонде спортивной солидарности.
«Она полетит из Токио прямым рейсом в Варшаву 4 августа, через два дня», — сказал глава Фонда Александр Опейкин.
По его словам, Тимановская согласилась на предложение Польши и обратилась за международной помощью. В посольстве Польши в Токио ей выдали гуманитарную визу.
«Мы в Фонде помогли ей купить билет в Варшаву», — отметил Опейкин.
Источник в Фонде рассказал Reuters, что Тимановская планирует просить политическое убежище в Германии или Австрии, потому что она хочет продолжить карьеру спортсменки.
Ее муж Арсений Зданевич также отправится из Украины в Польшу. Один из лидеров беларусской оппозиции Павел Латушко, который тоже сейчас живет в Польше, рассказал, что власти Беларуси уже контактировали с матерью Тимановской. Ей рассказали, что ее дочь якобы была шпионом западных стран и попросили уговорить спортсменку вернуться в Беларусь.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.