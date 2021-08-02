В Нью-Йорке отказались возвращать масочный режим для вакцинированных

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Mika Baumeister / Unsplash

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио настойчиво порекомендовал всем вакцинированным людям тоже носить маски в городе, но отказался вводить обязательный масочный режим.

Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Укрінформ.

Таким образом мэр города отклонил последние рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«Мы хотим настоятельно рекомендовать людям носить маски в помещениях, даже если они привиты. Если вы не знаете окружающих людей, если не уверены, вакцинированы они или нет, или если знаете, что некоторые из них непривитые, необходимо носить маску, даже если вы сами получили вакцину», — призвал де Блазио.

В то же время требование носить медицинские маски остается для общественного транспорта, медицинских учреждений и школ.