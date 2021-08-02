«Сейчас в безопасности»: муж беларусской легкоатлетки Тимановской подтвердил, что уехал в Украину

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Муж беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую власти Беларуси сняли с Олимпиады и пытались силой вернуть в Минск, Арсений Зданевич подтвердил, что уехал в Украину.

Об этом он рассказал в комментарии BBC.

Зданевич свое точное местонахождение не называет из соображений безопасности. Он сам тоже спортсмен — мастер спорта, работал тренером по фитнесу.

«Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности», — пояснил мужчина.

Он отметил, что сейчас они с женой не знают, что делать дальше. В Украину он приехал потому, что у него здесь есть знакомые.

В то же время у самой Кристины в Беларуси осталась мама. Зданевич рассказал, что семья ее поддерживает.

Он также заявил, что они с женой готовы вернуться в Беларусь, если их не посадят и против них не будет уголовных дел.