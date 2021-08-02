«Сейчас в безопасности»: муж беларусской легкоатлетки Тимановской подтвердил, что уехал в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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TUT.BY / скриншот
Муж беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую власти Беларуси сняли с Олимпиады и пытались силой вернуть в Минск, Арсений Зданевич подтвердил, что уехал в Украину.
Об этом он рассказал в комментарии BBC.
Зданевич свое точное местонахождение не называет из соображений безопасности. Он сам тоже спортсмен — мастер спорта, работал тренером по фитнесу.
«Решение о выезде принял в течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности», — пояснил мужчина.
Он отметил, что сейчас они с женой не знают, что делать дальше. В Украину он приехал потому, что у него здесь есть знакомые.
В то же время у самой Кристины в Беларуси осталась мама. Зданевич рассказал, что семья ее поддерживает.
Он также заявил, что они с женой готовы вернуться в Беларусь, если их не посадят и против них не будет уголовных дел.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.