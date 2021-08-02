В ОАЭ разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 3 лет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Matt Allworth / Flickr
Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов разрешило использовать китайскую вакцину Sinopharm для детей от трех лет.
Об этом сообщает The Guardian.
Решение было принято после испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Несмотря на это, результаты исследования не опубликовали. По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на начало августа более 78% населения — это примерно 9 млн человек, получили первую дозу вакцины. 70% завершили вакцинацию.
- В июне сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, которой прививают и в Украине, оказалась эффективной и безопасной для детей. По данным исследования, она выработала иммунитет к этой болезни почти в 100% случаев.
- Перед этим Китай одобрил экстренное использования вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac для детей от 3 до 17 лет.